Выставка «Шаляпин и я» откроется в здании псковского вокзала

20:07, 31 марта 2023, ПАИ

Выставка «Шаляпин и я» в рамках Фестиваля русской музыки откроется в псковском здании железнодорожного вокзала 3 апреля в 13:00. Выставка посвящена 150-летию певца Ф. И. Шаляпина, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На основе фотокопий музейных экспонатов, предметов быта конца XIX – начала XX века, произведений современных художников она раскрывает главную тему биографии Шаляпина — его связь с театром. Большое количество материала было предоставлено для выставки Петербургским домом-музеем Ф. И. Шаляпина. «Приняли участие и псковские коллекционеры. Есть на выставке уникальный экспонат — подлинный автограф певца, которым обладает Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Курбатова», — говорится в сообщении.

Гостем открытия станет Андрей Алексеев, заведующий домом-музеем Ф. И. Шаляпина в Санкт-Петербурге, который проведёт лекцию-экскурсию по выставке «Шаляпин и Я».

«А следуя традиции шаляпинских набросков, гостей выставки будут рисовать учащиеся детской школы искусств», — отметили в ТКД.

Ранее сообщалось, что 49-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове с 1 по 9 апреля.

Напомним, ТКД представила псковичам программу фестиваля.