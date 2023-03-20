Программу Фестиваля русской музыки представили псковичам

16:13, 20 марта 2023, ПАИ

Программу 49-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова представила Театрально-концертная дирекция Псковской области. Фестиваль пройдет с 1 по 9 апреля, во время которого можно посетить премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

1 апреля

Так, в 14:00 журналист и поэт Дина Дабришюте проведет лекцию на тему «Что делает русскую литературу русской?» в креативном пространстве «Лофт». Вход на лекцию по предварительной записи через сообщения группы «Лофта» в соцсети «ВКонтакте». Количество мест ограничено.

В этот же день в 17:00 пройдет открытие фестиваля русской музыки в БКЗ филармонии. Зрителям покажут оперу «Алеко». Билеты приобрести можно на официальном сайте Псковской областной филармонии.

2 апреля

Фильм «Дон Кихот» с Фёдором Шаляпиным в главной роли покажут в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова в 15:00. Псковичи могут попасть на мероприятие по предварительной записи, отправив сообщение в сообщество филармонии. Количество мест ограничено.

Помимо этого, в 15:00 начальник службы музейных проектов Псковского музея-заповедника Нина Витковская проведёт лекцию «Классическая музыка в массовой культуре». Мероприятие пройдет в креативном пространстве «Лофт». Попасть на встречу можно также через сообщение в сообщество филармонии.

3 и 4 апреля

Концерт-спектакль «Шаляпин и Я» представят к 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина в здании Псковского железнодорожного вокзала в 20:00. Билеты на 4 апреля можно приобрести на официальном сайте филармонии.

4 апреля

Показ-лекция отреставрированного фильма «Царь Иван Васильевич Грозный» 1915 года пройдёт в библиотеке имени Курбатова 4 апреля в 18:00. Вход осуществляется также по предварительной записи через сообщения в сообщества филармонии в социальных сетях.

Также ансамбль русской музыки «Псковитянки» покажет популярные народные песни и наигрыши для домры в известных аранжировках в БКЗ филармонии 4 апреля в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

5 апреля

Лекцию «Н.А. Римский-Корсаков на Псковщине» проведёт старший методист музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в пространстве «Лофт» 5 апреля в 16:00. Вход по предварительной записи через сообщение в сообщество филармонии. Количество мест ограничено.

Лекция и показ фильма «Дон Кихот» 1933 года пройдет 5 апреля в 17:00. Фильм представит специалист Госфильмофонда. Мероприятие также состоится в «Лофте». Мероприятие можно посетить, записавшись чрез сообщения в сообщества филармонии в социальных сетях.

В этот же день в 19:00 псковичам и гостям фестиваля представят концерт «Романсы Рахманинова» - вечер романсов С. В. Рахманинова, приуроченный к 150-летнему юбилею композитора, который пройдёт в БКЗ филармонии. Билеты можно приобрести на сайте учреждения.

6 апреля

Концерт «Музыкальный рейс» и с действующим детским абонементом «Слыхали ль вы?» состоится в БКЗ филармонии 6 апреля в 14:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

7 апреля

Заведующая музеем-усадьбой М. П. Мусоргского проведёт лекцию «Благотворное влияние музыки М. П. Мусоргского на создание балета» в «Лофте» в 16:00. Вход на лекцию осуществляется по предварительной записи через сообщения в сообщества филармонии в соцсетях. Количество мест ограничено.

Также в этот же день в 19:00 гости фестиваля увидят концерт «Картинки с выставки» - сочинения М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в обработке для брасс-ансамбля Алексея Позина в БКЗ филармонии. Билеты можно приобрести на сайте культурного учреждения.

8 апреля

Музыкально-поэтический концерт «Музыка и весна», участниками которого станут студенты Псковского областного колледжа искусств и члены Псковского Совета молодых литераторов, пройдёт в 13:00. Встреча состоится в креативном пространстве «Лофт», попасть на мероприятие можно по предварительной записи через сообщения в сообщества филармонии в соцсетях.

Гала-концерт артистов Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского «Балетный гала-концерт» покажут гостям фестиваля в БКЗ филармонии в 16:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

9 апреля

«Концерт объединенного оркестра», в рамках которого пройдёт закрытие 49-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, покажут зрителям в БКЗ филармонии в 17:00. Билеты можно приобрести на сайте культурного учреждения.