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Общество

Уникальный автограф Шаляпина покажут псковичам на выставке 13 апреля

Выставка «Шаляпин и Я», посвященная 150-летию певца откроется в здании псковского железнодорожного вокзала 3 апреля в 13:00. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

На основе фотокопий музейных экспонатов, предметов быта XIX – XX вв., произведений современных художников она раскрывает главную тему биографии Шаляпина – его связь с театром. Большое количество материала было предоставлено для выставки Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства. Приняли участие и псковские коллекционеры. 

На выставке также будет представлен уникальный экспонат – подлинный автограф певца, которым обладает Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Курбатова.

Гостем открытия станет Андрей Алексеев, заведующий Домом-музеем Ф.И. Шаляпина в Санкт-Петербурге, который проведет лекцию-экскурсию по выставке «Шаляпин и Я». 

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