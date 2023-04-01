Уникальный автограф Шаляпина покажут псковичам на выставке 13 апреля

14:34, 01 апреля 2023, ПАИ

Выставка «Шаляпин и Я», посвященная 150-летию певца откроется в здании псковского железнодорожного вокзала 3 апреля в 13:00. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

На основе фотокопий музейных экспонатов, предметов быта XIX – XX вв., произведений современных художников она раскрывает главную тему биографии Шаляпина – его связь с театром. Большое количество материала было предоставлено для выставки Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства. Приняли участие и псковские коллекционеры.

На выставке также будет представлен уникальный экспонат – подлинный автограф певца, которым обладает Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Курбатова.

Гостем открытия станет Андрей Алексеев, заведующий Домом-музеем Ф.И. Шаляпина в Санкт-Петербурге, который проведет лекцию-экскурсию по выставке «Шаляпин и Я».