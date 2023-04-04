Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Космический метамодерн представила великолучанка на арт-ярмарке в Москве

Художница из Великих Лук Анна Полякова презентовала свои картины на ярмарке современного искусства Art Russia 2023 в Гостином Дворе в Москве, пишет портал Luki-News. О своём участии в событии и особенностях авторского стиля художница рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ. 

Фото: пресс-служба Art Russia 2023

Ярмарка современного искусства стартовала в московском Гостином Дворе 30 марта и продлилась четыре дня. Мероприятие посетило более 25 тысяч человек, а продажи предметов искусства превысили 50 миллионов рублей. «Участниками стали 23 галереи, больше 150 художников, скульпторов, фотографов и экспертов отрасли», — отметили организаторы мероприятия.

Анна Полякова представила на ярмарке свои работы и провела открытую мастерскую по созданию цифрового контента вместе с другими тремя художниками, в которой мастера в режиме реального времени создавали свои диджитал-шедевры с помощью искусственного интеллекта.

«Полгода назад я обучила нейросеть на 50 своих картинах маслом, и теперь она умеет рисовать в моём стиле. Я часто использую такие заготовки для диджитал-иллюстраций. Мне остаётся немного дорисовать их на планшете — и работа готова», — поделилась художница. 

Фото здесь и далее: художественный салон города Великие Луки

Анна Полякова ведёт свой личный блог в интернете, где рассказывает о своём творчестве. Она работает в традиционных (масло, акрил, пастель, неон) и диджитал-техниках (VR, AR, 3D, видео, иллюстрации). По её словам, она с детства была увлечена загадками космоса и в поисках самовыражения разработала свой собственный художественный стиль «космический метамодерн», который и продемонстрировала на ярмарке в Москве.  

«С конца 2021 года я изучаю нейросети и их возможности в искусстве. Экспериментирую с иллюстрациями, с созданием видео и 3D-скульптур. Чаще всего я использую нейросети для быстрого поиска идей, набросков. Мне нравится то, что результаты иногда могут быть странными, нелогичными, такими, какими бы человек их не создал. Меня это вдохновляет», — призналась автор картин. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2023

Космический метамодерн представила великолучанка на арт-ярмарке в Москве
04 апреля 2023

Житель Дедовичей посвятил стихотворение погибшему журналисту
04 апреля 2023

Итоги муниципального этапа «Российской студенческой весны» подвели в Пскове
04 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Спектакль «Шаляпин и Я» прошел в Пскове
04 апреля 2023

Псковичей приглашают на занятие в школу церковных звонарей
04 апреля 2023

Музыкальное хулиганство: псковичи делятся впечатлениями от концерта «Шаляпин и я»
04 апреля 2023

Педагоги Московской консерватории провели мастер-классы в Пскове
04 апреля 2023

Олеся Жарикова была награждена памятной медалью

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...