Космический метамодерн представила великолучанка на арт-ярмарке в Москве

18:29, 04 апреля 2023, ПАИ

Художница из Великих Лук Анна Полякова презентовала свои картины на ярмарке современного искусства Art Russia 2023 в Гостином Дворе в Москве, пишет портал Luki-News. О своём участии в событии и особенностях авторского стиля художница рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ярмарка современного искусства стартовала в московском Гостином Дворе 30 марта и продлилась четыре дня. Мероприятие посетило более 25 тысяч человек, а продажи предметов искусства превысили 50 миллионов рублей. «Участниками стали 23 галереи, больше 150 художников, скульпторов, фотографов и экспертов отрасли», — отметили организаторы мероприятия.

Анна Полякова представила на ярмарке свои работы и провела открытую мастерскую по созданию цифрового контента вместе с другими тремя художниками, в которой мастера в режиме реального времени создавали свои диджитал-шедевры с помощью искусственного интеллекта.

«Полгода назад я обучила нейросеть на 50 своих картинах маслом, и теперь она умеет рисовать в моём стиле. Я часто использую такие заготовки для диджитал-иллюстраций. Мне остаётся немного дорисовать их на планшете — и работа готова», — поделилась художница.

Анна Полякова ведёт свой личный блог в интернете, где рассказывает о своём творчестве. Она работает в традиционных (масло, акрил, пастель, неон) и диджитал-техниках (VR, AR, 3D, видео, иллюстрации). По её словам, она с детства была увлечена загадками космоса и в поисках самовыражения разработала свой собственный художественный стиль «космический метамодерн», который и продемонстрировала на ярмарке в Москве.

«С конца 2021 года я изучаю нейросети и их возможности в искусстве. Экспериментирую с иллюстрациями, с созданием видео и 3D-скульптур. Чаще всего я использую нейросети для быстрого поиска идей, набросков. Мне нравится то, что результаты иногда могут быть странными, нелогичными, такими, какими бы человек их не создал. Меня это вдохновляет», — призналась автор картин.