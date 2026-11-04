«Литературный оракул», мини-экскурсии и интерактивы: Пушкинский променад-концерт прошёл в «Михайловском»
Пушкинский променад-концерт провели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Он был приурочен ко Дню народного единства и прошёл в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», девиз которой в нынешнем году – «В единстве культур – сила народа», сообщает служба информации музея.
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Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
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Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
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Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
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Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
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Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
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Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
Жителей и гостей посёлка Пушкинские Горы с наступающим праздником поздравили глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова, сотрудники музея, артисты районного культурно-досугового центра (КДЦ). Участники променада побывали в нескольких экспозиционных пространствах, где их ждали мини-экскурсии и игровые эпизоды. Среди последних, например, оказался «Литературный оракул», предсказаниями которого служили цитаты из произведений русских классиков.
Завершился вечер концертной программой, подготовленной специалистами КДЦ и учащимися Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко.
Ранее сообщалось, что «Ночь искусств» прошла в Пскове и Изборске.
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