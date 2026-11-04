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Общество

Фотовыставка «Лица России» открылась в Детском парке Пскова

Фотовыставка Русского географического общества «Лица России» открылась в Детском парке накануне Дня народного единства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

В экспозицию вошли самые трогательные и пронзительные работы участников ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна», отмеченные в номинации «Россия в лицах».

«Со снимков смотрят люди разных поколений и национальностей, жители городов и деревень, удивительных, прекрасных уголков нашей Родины. Каждый портрет – неповторимая судьба героя, а вместе мы – одна великая страна с общей культурой, историей и единой душой. Выставка проходит в рамках мероприятий Года единства народов России и продлится до конца ноября», – отметил губернатор.

Напомним, что во всех муниципалитетах Псковской области проходят мероприятия ко Дню народного единства.

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