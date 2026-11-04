«Узелок на память» завязали псковичи в «Ночь искусств» в Василёвке

15:49, 04 ноября 2026, ПАИ

Накануне Дня народного единства в Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошла акция «Ночь искусств – 2026» под девизом «В единстве культур – сила народа». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Она началась с экскурсии по персональной выставке Александра Сучкова «От Великой до Амура. X–XVII века. Псковичи, защитники рубежей Родины». К окончанию экскурсии на «Ночь искусств» в Василёвку приехал сам художник. Он ответил на вопросы тех, кто пришёл посмотреть на его картины, и рассказал, как работал с летописями и архивами, когда создавал свои полотна.

Александр Сучков познакомил собравшихся с «Повестью о чудеси святых благоверных великих князей Всеволода и Довмонта», которая была записана в 1689 году в Якутске в приказной избе в присутствии воеводы со слов казаков, охранявших Албазинский острог. Как утверждали казаки, в тайге они повстречали двух всадников на белых конях, которые сказали, что одного из них зовут Всеволодом, а другого – Довмонтом. Эти всадники в облачении древних князей предрекли казакам, что скоро на их острог нападут китайцы, а также пообещали своё заступничество и заверили русских воинов, что крепость те отстоят, несмотря на то что враги будут иметь огромное численное превосходство. Что вскоре и подтвердилось.

Пока одни участники акции «Ночь искусств» в историко-краеведческой библиотеке слушали рассказы Александра Сучкова о казаках, псковской архитектуре и коренных жителях Дальнего Востока, откуда он родом, другие отправились на мастер-класс «Узелок на память: закладка-костюм». Они занялись созданием закладок в виде бумажных кукол, одетых в стилизованные реплики традиционных костюмов разных народов России.

Для этого мастер-класса библиотекари объединили две техники: оригами и аппликации. Собравшиеся могли «одеть» кукол в псковские, бурятские и осетинские костюмы в разных вариациях. При этом сразу несколько человек захотели заниматься созданием куклы в костюме псковитянки – выяснилось, что это туристы, которые приехали в Псков в первый раз и, погуляв по городу, захотели сделать себе псковский сувенир.

Псковичи, наоборот, с интересом знакомились с элементами бурятского и осетинского костюмов, радуясь возможности поимпровизировать с нездешними традициями. А потом ещё и попросили у библиотекарей дополнительные материалы с этого мастер-класса, чтобы сделать себе дома и кукол-псковитянок тоже.

Ранее сообщалось, что Пушкинский променад-концерт провели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».