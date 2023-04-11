Юрий Вяземский проведет областной этап олимпиады «Умницы и умники» в Пскове

12:41, 11 апреля 2023, ПАИ

Автор программы «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский приедет в Псков в конце недели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Вяземский проведет региональный этап гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники», а также выступит с лекцией в «Точке кипения» ПсковГУ.



Ранее профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России, автор и ведущий Всероссийской гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» на Первом канале Юрий Вяземский неоднократно посещал Псков. Он выступал с лекциями для студентов и участвовал в открытии аудитории имени Евгения Маймина.











