Псковичей приглашают на пасхальную вечерку
«Пасхальные гуляния» пройдут в Псковском областном центре народного творчества 20 апреля. В честь праздника для жителей и гостей города организуют развлекательную программу, включающую молодежные игры и забавы, хороводы и танцы. Об этом сообщили в комитете культуры по Псковской области.
Кроме того, на празднике с весенними песнями выступит фольклорный ансамбль «Уграда».
Вечерка состоится 20 апреля в 18.30 по адресу: улица Некрасова, 10. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение 12+.
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