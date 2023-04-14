Псковичей приглашают на пасхальную вечерку

16:17, 14 апреля 2023, ПАИ

«Пасхальные гуляния» пройдут в Псковском областном центре народного творчества 20 апреля. В честь праздника для жителей и гостей города организуют развлекательную программу, включающую молодежные игры и забавы, хороводы и танцы. Об этом сообщили в комитете культуры по Псковской области.

Кроме того, на празднике с весенними песнями выступит фольклорный ансамбль «Уграда».

Вечерка состоится 20 апреля в 18.30 по адресу: улица Некрасова, 10. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение 12+.