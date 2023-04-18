Билеты на концерт Рязанского народного хора в Пскове можно приобрести со скидкой

12:29, 18 апреля 2023, ПАИ

Билеты на концерт Рязанского академического русского народного хора им. Е. Попова можно приобрести по «Пушкинской карте» со скидкой 20%. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Выступление коллектива всегда наполнено лиричностью и задушевностью есенинских стихов, чем так славится Рязанский хор. Визитная карточка коллектива - песня «Над окошком месяц», написанная Евгением Поповым на стихи Сергея Есенина», - отметили в ТКД.

Также на концерте прозвучат композиции «Отговорила роща золотая» на музыку Г. Пономаренко, «На побывку едет», «Ты меня не любишь, не жалеешь» А. Аверкина, «Яблочко», «Синий платочек», «Шацкая», «Катюша».

«В финале концерта прогремит «Рязанская барыня» - захватывающее веселящее душу и сердце действо, наполненное искрометной частушкой и виртуозными трюками», - заключили в ТКД.

Концерт пройдет 20 апреля в Псковской областной филармонии. Приобрести билеты можно в кассе и на сайте БКЗ.