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Общество

Виктор Остренко оценил работу команды губернатора Псковской области

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко оценил работу команды губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Сегодня на одной площадке собралась команда, которая последнее время выполняет задачи, поставленные руководством региона. Для меня почётно быть в этой команде и понимать, что каждый на своём месте независимо от положения и статуса стремится сделать так, чтобы развитие региона проходило в таком же динамичном темпе, как и сейчас», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы.  

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