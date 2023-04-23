Стартовал второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района

09:22, 23 апреля 2023, ПАИ

Стартовал второй день голосования на досрочных выборах главы Пустошкинского района. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

«Все 15 избирательных участков открылись и готовы встречать своих избирателей с 8:00 до 20:00», — отметили в избиркоме.

Ранее сообщалось, что явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 17 % в первый день голосования.

Также напомним, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.