Явка на выборы главы Пустошкинского района по состоянию на 10 часов превысила 20%

10:23, 23 апреля 2023, ПАИ

На 10:00 явка второго дня голосования на досрочных выборах главы Пустошкинского района составляет 20,97 %: проголосовало 1 368 избирателей. Об этом ПАИ сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Также в ТИК Пустошкинского района отметили, что все участки муниципалитета проверены на антитеррористическую безопасность. «Наш четвероногий помощник всё проверил и дал заключение: всё чисто!» — подчеркнули в ТИК.

Ранее сообщалось, что явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 17 % в первый день голосования.

Также напомним, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.