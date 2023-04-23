Около 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12:00

13:12, 23 апреля 2023, ПАИ

Явка на выборы главы Пустошкинского района на 12:00 составила 29,4 %, проголосовало 1 918 избирателей. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Наиболее активная явка в сельской местности на данный час зафиксирована в деревнях Криуаха (48,89 %), Чурилово (47 %), Яссы (46 %), Гультяи (43 %), Шалахово (41 %), Щукино (почти 40 %), пишет газета «Вперёд».

Для голосования жителей с Московского шоссе специально был организован автобусный рейс.

Ранее сообщалось, что явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 17 % в первый день голосования.

Также напомним, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.