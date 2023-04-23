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Политика

Явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 35%

К 15:00 на досрочных выборах главы Пустошкинского района проголосовало 2 319 человек (35,55 % от общего числа избирателей). Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Фото: избирательная комиссия Псковской области

«На избирательные участки приходят семьями, парами, по одному. Есть и те, кто голосует впервые», — отметили в избиркоме.

Ранее сообщалось, что явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 17 % в первый день голосования. 

Также напомним, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.

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