Явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 35%

15:16, 23 апреля 2023, ПАИ

К 15:00 на досрочных выборах главы Пустошкинского района проголосовало 2 319 человек (35,55 % от общего числа избирателей). Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

«На избирательные участки приходят семьями, парами, по одному. Есть и те, кто голосует впервые», — отметили в избиркоме.

Ранее сообщалось, что явка на выборы главы Пустошкинского района превысила 17 % в первый день голосования.

Также напомним, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.