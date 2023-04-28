Утвержден план благоустройства и озеленения Пскова на 2023 год

10:36, 28 апреля 2023, ПАИ

План благоустройства и озеленения Пскова, который представило на 10-й сессии Псковской гордумы управление городского хозяйства, утвердили депутаты, передает корреспондент ПАИ.

Документ включает в себя график капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров в текущем году, а также график высадки цветов на городских клумбах, уборки аварийных деревьев, благоустройства дворовых территорий МКД, которое будет проведено в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», графики реконструкции площадей и благоустройства парков.

Так, в парке у реки Милевки построят детскую и спортивную площадки, а также площадку для кормления уток, заасфальтируют пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы. Завершить работы планируется до 31 августа 2023 года.

Также, согласно плану, обустроят детскую площадку между домами № 23а и № 21 на Октябрьском проспекте, № 23 на улице Металлистов, № 8 на улице Гражданской — до 15 июня этого года.

На общественной территории возле улицы Отрадной, на берегу реки Великой, обустроят детскую площадку и установят воркаут-комплекс. Там же запланировано установить малые архитектурные формы. Срок окончания работ — 30 июня.

Кроме того, до 20 июня установят детскую площадку у дома № 15 на улице Госпитальной. А до 31 мая детские площадки появятся в Финском и Детском парках.