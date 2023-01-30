Парк у реки Милевки в Пскове обустроят до сентября 2023 года

13:52, 30 января 2023, ПАИ

Парк реки Милевки, находящийся между улицами Инженерной и Крупской в Пскове, обустроят до 31 августа 2023 года. Информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках контракта планируется демонтировать старое асфальтобетонное покрытие и железобетонные опоры, установить ограждение для спортивной площадки, обустроить место для кормления уток и туалетный модуль. Кроме того, будут обустроены тротуары и дорожки, проведено озеленение.

Подрядчик установит в общественном пространстве малые архитектурные формы и элементы индивидуализации и обустроит наружное освещение. В парке появятся скамейки нескольких видов, карусель, качели, игровой комплекс и велосипедные парковки. Также на берегу реку планируется разместить объемный логотип.

Согласно контракту, детский комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию. Это будет башня с крышей и площадкой, горками, лестницами. Две лестницы должны быть дополнены канатами для лазанья, еще одна лестница - имитировать скалодром для альпинистов со специальными креплениями для рук и ног, сетками для лазанья.

«Вместо привычных деревянных помостов в игровом комплексе должны использоваться специальные сетки, где дети смогут в безопасности улучшить свои навыки равновесия и координации движений», - говорится в документе.

Игровой комплекс должен быть выполнен из массива дерева хвойных пород.

Также на территории парка появится универсальная спортивная площадка. Она должна быть оборудована воротами для мини-футбола, баскетбольным щитом, стойками волейбольными, гимнастическим комплексом, скамьей для пресса и т. п.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41 782 440,00 рубля, окончание подачи заявок - 13 февраля.

Напомним, в 2021 году в Пскове проходило госолование, в рамках которого горожане могли выбрать один из вариантов благоустройства парка. На выбор псковичей было представлено два варианта, разработанных на базе детского технопарка «Кванториум»: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». В итоге участники голосования отдали предпочтение концепции «Место для тебя». За нее проголосовало 53% участников опроса.