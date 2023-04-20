План благоустройства и озеленения Пскова обсудили депутаты

17:42, 20 апреля 2023, ПАИ

План благоустройства и озеленения Пскова в этом году обсудил комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил председатель комитета Юрий Бурлин.

«Городская администрация в лице управления городского хозяйства корректирует планы по ремонту дорог, по уборке города, по покосу травы и в целом по благоустройству. План был представлен, депутаты с ним ознакомились, обсудили вопросы, связанные со спилом и посадкой деревьев, а также передачу полномочий от Специализированной службы, - сказал Юрий Бурлин.

Он пояснил, что муниципальная Специализированная служба передает всю работу по линейной канализации Горводоканалу. «Сейчас часть работы передается определенной службе, а часть - водоканалу. Идет разделение их полномочий, переход людей и перераспределение задач. Все происходит в плановом порядке», - сказал Юрий Бурлин.

Также, по его словам, депутаты обсудили вопрос организации и установки общественных туалетов на территории города. «Ещё обсудили выезд в округ № 12, он был достаточно представительным. Посмотрели там моменты по благоустройству, по дороге. Есть там проблемы с подрядчиком, который должен был делать проектирование в том микрорайоне, с ним сейчас идет традиционная работа», - сказал Юрий Бурлин.

Помимо этого, речь шла о поиске врача общей практики для данного округа. «Этот вопрос переведён на уровень области. Такие выезды всегда важны, они позволяют депутатам и жителям на месте подсветить особо болевые точки, из первых уст их услышать и в ближайшем будущем решить», - заключил собеседник агентства.