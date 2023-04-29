В Петербурге посадили дерево в память о военкоре Владлене Татарском

19:05, 29 апреля 2023, ПАИ

Более 30 деревьев посадили в субботу в сквере Памяти в Санкт-Петербурге в честь павших защитников Донбасса, именное дерево высажено и в память о военном корреспонденте Владлене Татарском, погибшем при теракте в апреле, сообщает РИА Новости.

«Среди тех, чьи имена теперь берегут липы – восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавшей в освобождении от нацистов города-побратима Мариуполя, десять героев-петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России, погибшие при исполнении воинского долга. Есть теперь в Петербурге и липа в честь военкора Владлена Татарского, жизнь которого оборвалась в результате теракта», - говорится в сообщении.

Как отмечается, мать Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) Равиля Ибрагимова приехала на памятное мероприятие в Петербурге из Макеевки (ДНР).

«Люди Донбасса – это Россия, и они за Россию, и мой сын Максим всегда любил Россию и погиб за неё. Та сторона, они знали, что он много сделал и мог бы сделать ещё больше, поэтому они его убрали. Сегодня очень важное мероприятие для будущего поколения. Спасибо за память», - сказала женщина, слова которой приводятся в сообщении.

В посадке именных деревьев приняли участие ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, участники боевых действий, действующие морские пехотинцы и десантники, курсанты-нахимовцы, участники военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих, руководство администрации Калининского района города.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в центре Санкт-Петербурга в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Также на встрече пострадал житель Псковской области Вячеслав Леушин.