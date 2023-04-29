Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Петербурге посадили дерево в память о военкоре Владлене Татарском

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Более 30 деревьев посадили в субботу в сквере Памяти в Санкт-Петербурге в честь павших защитников Донбасса, именное дерево высажено и в память о военном корреспонденте Владлене Татарском, погибшем при теракте в апреле, сообщает РИА Новости.

«Среди тех, чьи имена теперь берегут липы – восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавшей в освобождении от нацистов города-побратима Мариуполя, десять героев-петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России, погибшие при исполнении воинского долга. Есть теперь в Петербурге и липа в честь военкора Владлена Татарского, жизнь которого оборвалась в результате теракта», - говорится в сообщении.

Как отмечается, мать Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) Равиля Ибрагимова приехала на памятное мероприятие в Петербурге из Макеевки (ДНР).

«Люди Донбасса – это Россия, и они за Россию, и мой сын Максим всегда любил Россию и погиб за неё. Та сторона, они знали, что он много сделал и мог бы сделать ещё больше, поэтому они его убрали. Сегодня очень важное мероприятие для будущего поколения. Спасибо за память», - сказала женщина, слова которой приводятся в сообщении.

В посадке именных деревьев приняли участие ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, участники боевых действий, действующие морские пехотинцы и десантники, курсанты-нахимовцы, участники военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих, руководство администрации Калининского района города.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в центре Санкт-Петербурга в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Также на встрече пострадал житель Псковской области Вячеслав Леушин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 апреля 2023

Михаил Ведерников поручил выделить дополнительные средства на оплату детских льготных путевок
29 апреля 2023

В Петербурге посадили дерево в память о военкоре Владлене Татарском
29 апреля 2023

Соглашение о строительстве отеля в Пушкинских Горах подпишут на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
29 апреля 2023

Власти Украины запретил символы Z и V на автомобильных номерах

29 апреля 2023

Весенние ярмарки прошли в двух районах Псковской области
29 апреля 2023

Для участников школы «МедиаМол» провели занятие в «Медиацентре 60»
29 апреля 2023

Сайты правительства Псковской области будут временно недоступны
29 апреля 2023

До +18 градусов ожидается в Псковской области 30 апреля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...