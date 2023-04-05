Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подробности теракта в Петербурге рассказал пострадавший пскович

На встрече с военкором Владленом Татарским, который погиб при взрыве в Санкт-Петербурге, пострадал житель Псковской области Вячеслав Леушин, пишет «АиФ-Псков».

Пскович поделился, что впервые пришел на подобное мероприятие. «Там выступал хороший военный корреспондент Владлен Татарский, и я хотел его послушать, узнать новости, так сказать, из первых рук», - поделился пскович.

Встреча началась около 18 часов, а примерно к 19 часам микрофон взяла девушка и задала вопрос военкору. Она рассказала, что до этого передавала открытки Владлену.

Фото: Следственный комитет России

Пскович рассказал, что Владлен Татарский посмотрел статуэтку, которую ему передала девушка, и убрал обратно в коробку. «А через минуту-две прозвучал взрыв», - подчеркнул пскович. Причём, по его словам, «сразу было понятно, что конкретно взорвалось».

Житель Псковской области находился близко к эпицентру взрыва. «Я помню вспышку, потом меня вырубило и ударило об пол, очнулся в луже крови. Потом я искал свой телефон, а когда нашёл, вышел на улицу. Было понятно, что нас взорвали», - рассказал Вячеслав. 

Он отметил, что проезжающие автомобилисты останавливались и предлагали помощь пострадавшим. Мужчину доставили в травмпункт, там поставили уколы обезболивающего и адреналина, а потом на скорой отвезли в Мариинскую больницу.

У молодого человека врачи установили контузию глаза, разрыв барабанной перепонки и осколочные ранения. Пскович поделился, что какое-то время он вовсе не мог открыть глаза. «Очень переживал — как бы не инвалидность. Но потом глаза приоткрылись», - отметил мужчина.

Осколок не задел глаз, а прошёл рядом с ним и прошил веко. Вячеслав отметил, что зрение ухудшилось, но уже начинает восстанавливаться.

Мужчине пришлось пережить несколько операций - врачи вытащили осколки, зашили раны, установили силиконовую пластину на месте повреждённой барабанной перепонки. Как отметил Вячеслав Леушин, медики прогнозируют то, что слух вернётся в норму.

Пскович проходит лечение в отделении офтальмологии. Там же обследуются еще восемь человек, которые пострадали в результате теракта, остальные жертвы происшествия находятся в других отделениях в зависимости от полученных травм. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 апреля 2023

Тюльпаны зацветут в Детском парке Пскова к 9 Мая
05 апреля 2023

Когда полностью исчезнут сугробы в Псковской области, рассказали синоптики

05 апреля 2023

Сотрудники «Экопрома» привели в порядок контейнерные площадки в Псковском районе
05 апреля 2023

Цветочные клумбы обойдутся Пскову в 8 млн рублей
05 апреля 2023

Узнать секреты удачных репортажей предлагают псковичам в медиашколе
05 апреля 2023

Подробности теракта в Петербурге рассказал пострадавший пскович
05 апреля 2023

Первые цветы на клумбах Пскова высадят к 9 Мая
05 апреля 2023

Количество подтопленных участков в Псковской области сократилось вдвое

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...