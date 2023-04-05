Подробности теракта в Петербурге рассказал пострадавший пскович

14:49, 05 апреля 2023, ПАИ

На встрече с военкором Владленом Татарским, который погиб при взрыве в Санкт-Петербурге, пострадал житель Псковской области Вячеслав Леушин, пишет «АиФ-Псков».

Пскович поделился, что впервые пришел на подобное мероприятие. «Там выступал хороший военный корреспондент Владлен Татарский, и я хотел его послушать, узнать новости, так сказать, из первых рук», - поделился пскович.

Встреча началась около 18 часов, а примерно к 19 часам микрофон взяла девушка и задала вопрос военкору. Она рассказала, что до этого передавала открытки Владлену.

Пскович рассказал, что Владлен Татарский посмотрел статуэтку, которую ему передала девушка, и убрал обратно в коробку. «А через минуту-две прозвучал взрыв», - подчеркнул пскович. Причём, по его словам, «сразу было понятно, что конкретно взорвалось».

Житель Псковской области находился близко к эпицентру взрыва. «Я помню вспышку, потом меня вырубило и ударило об пол, очнулся в луже крови. Потом я искал свой телефон, а когда нашёл, вышел на улицу. Было понятно, что нас взорвали», - рассказал Вячеслав.

Он отметил, что проезжающие автомобилисты останавливались и предлагали помощь пострадавшим. Мужчину доставили в травмпункт, там поставили уколы обезболивающего и адреналина, а потом на скорой отвезли в Мариинскую больницу.

У молодого человека врачи установили контузию глаза, разрыв барабанной перепонки и осколочные ранения. Пскович поделился, что какое-то время он вовсе не мог открыть глаза. «Очень переживал — как бы не инвалидность. Но потом глаза приоткрылись», - отметил мужчина.

Осколок не задел глаз, а прошёл рядом с ним и прошил веко. Вячеслав отметил, что зрение ухудшилось, но уже начинает восстанавливаться.

Мужчине пришлось пережить несколько операций - врачи вытащили осколки, зашили раны, установили силиконовую пластину на месте повреждённой барабанной перепонки. Как отметил Вячеслав Леушин, медики прогнозируют то, что слух вернётся в норму.

Пскович проходит лечение в отделении офтальмологии. Там же обследуются еще восемь человек, которые пострадали в результате теракта, остальные жертвы происшествия находятся в других отделениях в зависимости от полученных травм.