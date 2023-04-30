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Общество

Завод IКЕА в Великом Новгороде получил новое название

Новые владельцы бывшего завода IKEA в Великом Новгороде с 28 апреля переименовали предприятие — с ООО «Икеа Индастри Новгород» на ООО «Экстраверт», сообщает РИА Новости.

Компания «Инвест Плюс», связанная с петербургским производителем кухонных столешниц и фасадов «Слотекс», в марте приобрела самую крупную российскую производственную площадку IKEA — ООО «Икеа Индастри Новгород». Актив состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели.

Как ранее сообщалось, предприятие в Великом Новгороде будет выпускать продукцию под собственным брендом и планирует развивать производство комплектующих для мебели бизнес-класса. Новый владелец намерен вложить в развитие производства до 3 миллиардов рублей в ближайшее два-три года.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведёт сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Предприятие IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрёл изготовитель пиломатериалов из Коми «Лузалес», в Великом Новгороде — SPV-компания «Слотекса» «Инвест Плюс».
 

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