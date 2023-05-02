Псковский университет с радостью примет победителей «Губернаторского дневника»

22:18, 02 мая 2023, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поддержала акцию «Губернаторский дневник», сообщает издание «Комсомольская правда – Псков».

Также руководитель педагогической организации считает акцию яркой инициативой, которая помогает выявить и поддержать способных и целеустремлённых школьников Псковской области.

«Основная задача нас, взрослых, — помочь детям расти, раскрыть их природные таланты, создать комфортную современную образовательную среду для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребёнка», — заметила ректор ведущего вуза Псковской области, добавив, что акция «Губернаторский дневник» транслирует самой широкой аудитории понимание того, что знания — это огромный потенциал, а отличная учёба — залог успеха и признания. Именно таких выпускников — заинтересованных, активных, талантливых — ждут сегодня российские вузы.

«Мы будем рады видеть победителей акции «Губернаторский дневник» в числе абитуриентов Псковского государственного университета», — особо подчеркнула ректор.

Отметим, что сбор заявок для участия в акции «Губернаторский дневник» уже стартовал в Псковской области.