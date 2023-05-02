Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский университет с радостью примет победителей «Губернаторского дневника»

Фото издания «Комсомольская правда – Псков»

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поддержала акцию «Губернаторский дневник», сообщает издание «Комсомольская правда – Псков».

Также руководитель педагогической организации считает акцию яркой инициативой, которая помогает выявить и поддержать способных и целеустремлённых школьников Псковской области.

«Основная задача нас, взрослых, — помочь детям расти, раскрыть их природные таланты, создать комфортную современную образовательную среду для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребёнка», — заметила ректор ведущего вуза Псковской области, добавив, что акция «Губернаторский дневник» транслирует самой широкой аудитории понимание того, что знания — это огромный потенциал, а отличная учёба — залог успеха и признания. Именно таких выпускников — заинтересованных, активных, талантливых — ждут сегодня российские вузы.

«Мы будем рады видеть победителей акции «Губернаторский дневник» в числе абитуриентов Псковского государственного университета», — особо подчеркнула ректор.

Отметим, что сбор заявок для участия в акции «Губернаторский дневник» уже стартовал в Псковской области. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 мая 2023

Псковский университет с радостью примет победителей «Губернаторского дневника»
02 мая 2023

Два дома сгорели в Палкинском районе

02 мая 2023

Студенты колледжа искусств выступили в составе 150-голосного хора в Москве

02 мая 2023

Квест-игра о Великой Отечественной войне проходит в Опочке

02 мая 2023

Отключение водоснабжения в некоторых домах и школе произойдёт завтра в Печорах

02 мая 2023

Сильный шквалистый ветер и дожди настигли Псковскую область
02 мая 2023

Итоги конкурса изобретений стали известны в Пскове

02 мая 2023

Посылки для военнослужащих отправили сотрудники Красногородской спецшколы


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...