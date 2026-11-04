Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Наша сила – в единстве, где каждый народ хранит свою культуру и традиции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с поздравлением ко Дню народного единства, подчеркнув особую историческую роль Псковского края как западного рубежа России и значение сплочённости народов в разные эпохи. Видеопоздравление опубликовано в канале главы региона в MAX.

«Для нас в этом празднике особый смысл. Псковская земля больше тысячи лет остаётся западным рубежом страны, и зачастую её вместе защищали представители многих народов», – написал Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил о ключевых вехах, когда единство народов становилось залогом защиты Родины: «Так было и в Ледовом побоище, и при обороне Пскова от Стефана Батория. Так было в Северную войну: отсюда армия Петра шла к первым победам над шведами. И в годы Великой Отечественной, когда самого страшного врага в нашей истории сломили представители сотен национальностей как в рядах Красной армии, так и в числе партизан».

Говоря о современности, губернатор подчеркнул преемственность этой традиции. Сегодня вместе с псковскими бойцами страну защищают представители самых разных национальностей из всех регионов России.

«Наша сила – в единстве, где каждый народ хранит свою культуру и традиции. Вместе отстоим нашу Родину и вместе продолжим строить её будущее», – добавил Михаил Ведерников и пожелал бойцам победы и скорейшего возвращения, а всем остальным – мира, счастья и благополучия.

Также глава региона напомнил, что День народного единства неразрывно связан с православным праздником Казанской иконы Божией Матери. Именно перед этим чудотворным образом молилось народное ополчение Минина и Пожарского, освобождая Москву от интервентов в 1612 году. С тех пор икона стала небесной покровительницей России и заступницей в трудные минуты.

«Пусть этот светлый день принесёт в ваши семьи мир, согласие и благодать. С праздником!» – подытожил глава региона.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 ноября 2026

«На Божественной страже»: концерт фестиваля о наследии монастырей России
05 ноября 2026

Небольшой дождь прогнозируют сегодня в Псковской области
05 ноября 2026

Более трёх тысяч пожаров произошло в Псковской области за 10 месяцев
05 ноября 2026

О погоде на зиму и лето судили на Руси по сегодняшнему дню
05 ноября 2026

День работника суда отмечают в России
04 ноября 2026

Концерт, награды и первые паспорта: как Опочецкий район отметил День народного единства
04 ноября 2026

Праздничный концерт в День народного единства прошёл в Пустошке
04 ноября 2026

Выставка, концерт и игры народов России: в Пыталовском районе отметили День народного единства

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...