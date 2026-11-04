Михаил Ведерников: Наша сила – в единстве, где каждый народ хранит свою культуру и традиции

13:19, 04 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с поздравлением ко Дню народного единства, подчеркнув особую историческую роль Псковского края как западного рубежа России и значение сплочённости народов в разные эпохи. Видеопоздравление опубликовано в канале главы региона в MAX.

«Для нас в этом празднике особый смысл. Псковская земля больше тысячи лет остаётся западным рубежом страны, и зачастую её вместе защищали представители многих народов», – написал Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил о ключевых вехах, когда единство народов становилось залогом защиты Родины: «Так было и в Ледовом побоище, и при обороне Пскова от Стефана Батория. Так было в Северную войну: отсюда армия Петра шла к первым победам над шведами. И в годы Великой Отечественной, когда самого страшного врага в нашей истории сломили представители сотен национальностей как в рядах Красной армии, так и в числе партизан».

Говоря о современности, губернатор подчеркнул преемственность этой традиции. Сегодня вместе с псковскими бойцами страну защищают представители самых разных национальностей из всех регионов России.

«Наша сила – в единстве, где каждый народ хранит свою культуру и традиции. Вместе отстоим нашу Родину и вместе продолжим строить её будущее», – добавил Михаил Ведерников и пожелал бойцам победы и скорейшего возвращения, а всем остальным – мира, счастья и благополучия.

Также глава региона напомнил, что День народного единства неразрывно связан с православным праздником Казанской иконы Божией Матери. Именно перед этим чудотворным образом молилось народное ополчение Минина и Пожарского, освобождая Москву от интервентов в 1612 году. С тех пор икона стала небесной покровительницей России и заступницей в трудные минуты.

«Пусть этот светлый день принесёт в ваши семьи мир, согласие и благодать. С праздником!» – подытожил глава региона.