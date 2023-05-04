Псковичей приглашают принять участие в акции «Стена памяти»

12:58, 04 мая 2023, ПАИ

В преддверии Дня Победы ресурсный центр добровольчества Псковской области приглашает псковичей принять участие во всероссийской акции «Стена памяти». Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Для участия в акции необходимо распечатать фотографию семейного героя в формате А5, подготовить краткий рассказ о нем, распечатать его (или написать от руки). Передать в срок до 5 мая до 18:00 в центральный офис центра на Конной, 2.

Портреты героев с 6 мая разместят на «Стене памяти» в ресурсном центре добровольчества Псковской области.