Псковичей приглашают принять участие в акции «Стена памяти»
В преддверии Дня Победы ресурсный центр добровольчества Псковской области приглашает псковичей принять участие во всероссийской акции «Стена памяти». Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Для участия в акции необходимо распечатать фотографию семейного героя в формате А5, подготовить краткий рассказ о нем, распечатать его (или написать от руки). Передать в срок до 5 мая до 18:00 в центральный офис центра на Конной, 2.
Портреты героев с 6 мая разместят на «Стене памяти» в ресурсном центре добровольчества Псковской области.
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