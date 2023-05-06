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Общество

Полиция задержала причастного к покушению на Захара Прилепина мужчину

В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Медиа.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — говорится в заявлении.

При этом, как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, к этому покушению могут быть причастны несколько человек.

В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника агентства в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.

СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

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