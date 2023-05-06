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Происшествия

Задержанный по покушению на Прилепина оказался ранее судимым украинцем

30-летний мужчина, задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в поселке Пионерский Нижегородской области, является уроженцем Украины, ранее он был судим за разбой по сговору группой лиц. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Фото: СК РФ

«Предварительно, задержанный - уроженец Украины 1993 года рождения. На родине он был судим по части 2 статье 187 УК («Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц»)», - пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения: по информации источника агентства в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.

СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

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