Стало известно о состоянии Захара Прилепина после взрыва
Писателя Захара Прилепина, пострадавшего при подрыве его машины, вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое. Всё хорошо, дай бог здоровья», — передаёт слова Глеба Никитина РИА Новости.
В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения: по информации источника агентства в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что задержанный за покушение на Прилепина оказался ранее судимым украинцем.
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