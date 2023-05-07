Стало известно о состоянии Захара Прилепина после взрыва

10:02, 07 мая 2023, ПАИ

Писателя Захара Прилепина, пострадавшего при подрыве его машины, вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое. Всё хорошо, дай бог здоровья», — передаёт слова Глеба Никитина РИА Новости.

В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения: по информации источника агентства в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что задержанный за покушение на Прилепина оказался ранее судимым украинцем.