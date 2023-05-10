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Общество

Вышел третий подкаст о молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето»

Вышел подкаст № 3 «Молодёжная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето». 

Как проходила подготовка и сколько маршрутов разработали для экспедиции, какие значимые для сето объекты посетили в рамках проекта - об этом и не только рассказала старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета, кандидат педагогических наук, участник молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» Мая Муратова.

Отметим, проект «Молодёжная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето» реализуется Псковским государственным университетом при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Ознакомиться с первым и вторым подкастами о медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» можно здесь и тут.

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