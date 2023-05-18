Псковские археологи обнаружили следы древней реставрации
Псковские археологи открыли следы реставрации, выполненной с большой долей вероятности ещё в древности, сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия».
Памятник из списка ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила» исследуется перед будущей реставрацией. Археологами и архитекторами выполнено несколько шурфов. Каждый сопровождается открытиями.
На видео зафиксирован шурф, в котором открылись гранитные валуны, стабилизирующие фундамент. Их установка — один из методов укрепления фундамента.
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