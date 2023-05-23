Случаев распространения высокопатогенного вируса птиц не зафиксировано в Псковской области

14:37, 22 мая 2023, ПАИ

Случаев распространения высокопатогенного вируса птиц не зафиксировано в Псковской области. Об этом заявила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она подчеркнула, что высокопатогенным вирусом птичьего гриппа болеют все виды птиц, в том числе домашняя и боровая птицы, а смертность может достигать 100 %.

«Никого не хотим пугать, но с 3 по 19 мая на территории РФ было зарегистрировано 24 случая заболевания среди чаек. Если посмотреть по маршруту миграции птиц (основных их всего восемь) и если посмотреть на территории распространения - максимально затронут Центральный федеральный округ», - отметила Вера Баданина.

Ранее сообщалось, что птичий грипп был обнаружен в соседних с Псковской областью регионах. На данный момент все ветеринарные службы региона находятся в боевой готовности, отметила специалист.

Напомним, возбудителем заболевания являются некоторые штаммы РНК-содержащего вируса Influenza virus A, относящегося к ортомиксовирусам. Основной естественный резервуар для большинства подтипов птичьего гриппа — дикие утки, крачки, фазаны, перепела, голуби. Как правило, большинство этих подтипов вызывает у птиц бессимптомные или легкие инфекции. Подтипы, вызывающие у птиц тяжелую болезнь с высокой смертностью, называются высокопатогенным птичьим гриппом (ВППГ). Также известно, что птичий грипп передается от птиц к животным и человеку.