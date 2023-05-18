Карантин по птичьему гриппу ввели в некоторых районах Москвы

16:22, 18 мая 2023, ПАИ

Случаи заболевания диких птиц гриппом выявили в московских районах Орехово-Борисово Северное и Братеево, на данных территориях ввели карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение мэра Москвы.

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«В связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы, руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №2979-I «О ветеринарии», <…> установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», — говорится в документе.

Уточняется, что эпизоотический очаг - это Борисовский пруд. В угрожаемые зоны входят районы: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Печатники, Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное.

Кроме того, случай птичьего гриппа также был выявлен на земельном участке, ограниченном Бесединским шоссе в районе Братеево.

Ранее сообщалось, что птичий грипп был обнаружен в соседних с Псковской областью регионах.