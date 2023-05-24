Игорь Максимов рассказал на «Серебряном дожде» о работе теплосетей в Пскове. Главное
Директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 24 мая.
Для вас мы узнали, что:
- отопительный сезон в этом году в Пскове длился 237 суток. Это на месяц больше, чем предполагается техническими регламентами. Начался он 14 сентября и завершился 10 мая. «Это наложило отпечаток: сверхнормативная работа оборудования, людей, сверхнормативные затраты»;
- во время отопительного сезона произошло более 500 инцидентов, нестандартных ситуаций в сетях и теплоисточниках, в среднем три-четыре аварии в сутки;
- экономить на тепле могут те дома, где установлены индивидуальные тепловые пункты, которые в зависимости от погоды регулирует автоматика. Такое оборудование имеют 450 многоэтажек;
- сами жители могут принять решение об установке индивидуального теплового пункта. Это дорогостоящее оборудование, но оно окупится в течение трёх – пяти лет;
- около 30 % многоэтажек в Пскове не имеют общедомовых приборов учёта, и их жители продолжают платить за тепло по нормативу, то есть равными долями круглый год. Остальные платят по факту, поэтому последней квитанцией за отопление будет майская, следующая — только осенью;
- более 200 приборов учёта в домах Пскова не работают, выведены из строя. Управляющие компании не хотят тратить деньги на их ремонт, а жителям приходится платить по нормативу;
- собираемость платежей за отопление в Пскове составляет 97 %. «Поэтому нам и удаётся ремонты делать»;
- последние три года в Пскове перекладывали по десять километров теплосетей. В этом году планируется заменить столько же;
- без отключений горячей воды обойтись нельзя, потому что состояние труб можно проверить, только подав в них избыточное давление. «Все спрашивают: а можно меньше чем на две недели воду отключать? Можно. Это так же, как можно в парикмахерскую сходить и полголовы подстричь или в баню сходить, а помыть только лицо».
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