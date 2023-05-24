Игорь Максимов рассказал на «Серебряном дожде» о работе теплосетей в Пскове. Главное

19:23, 24 мая 2023, ПАИ

Директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 24 мая.

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