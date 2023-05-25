Псковичи могут записаться на диспансеризацию через «Госуслуги»

10:56, 25 мая 2023, ПАИ

В Псковской области продолжается очередной этап диспансеризации по нацпроекту «Здравоохранение». Получить направление на профилактический осмотр легко – достаточно записаться через сервис «Моё здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону поликлиники. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан России. В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры должно составить 87 млн граждан.

«Профосмотр – это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация – это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике», – пояснила член-корреспондент РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России проводят коммуникационную кампанию национального проекта «Здравоохранение», направленную на популяризацию диспансеризации.

Героями рекламных роликов стали ведущие врачи страны: терапевты, онкологи и кардиологи, которые рассказывают истории болезней разных персонажей и призывают зрителей пройти профилактические осмотры. В съёмке приняли участие директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина, заведующий отделом эндоскопии МНИОИ имени П. А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Сергей Пирогов, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Всеволод Миронов и старший научный сотрудник, врач – детский онколог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Кристина Орлова.

«Каждая история болезни – это не только анамнез, диагноз и другие медицинские показатели. Как правило, это история невнимания к себе и своему здоровью. Это драматургия, достойная экранизации. Выбор образов [в рекламе] не случайный, а намеренно глубинный. Ну плевать на себя хотел работяга – да что я там не видел? Вот мы и решили показать то, куда нельзя заглянуть», — прокомментировала креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.

Миссия кампании – напомнить людям о том, что оценить состояние своего здоровья можно бесплатно. В эфир выйдут сначала два ролика «Полипы Петровича» и «Сердце Галины». Один из них посвящён выявлению рака на ранней стадии, а второй рассказывает о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Два оставшихся ролика будут посвящены ранней диагностике гипертонии и обследованию родинок.

Видеоролики можно увидеть на федеральных телеканалах и в интернете, аудиоролики – услышать на радиостанциях, а также в регионах будут размещены баннеры на статичных и цифровых носителях наружной рекламы.