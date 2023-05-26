Выставку «Изборский хоровод» смогут посетить псковичи 9 июня

16:36, 26 мая 2023, ПАИ

Новая выставка «Изборский хоровод» откроется в Изборском музее-заповеднике 9 июня. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник

















«Уже 9 июня псковичи и гости региона смогут оценить всё многообразие народного костюма, отражающего культуру, традиции и самобытность разных регионов – Новгородской, Смоленской, Костромской, Олонецкой, Псковской и других губерний XIX – начала XX века. Яркие краски народного костюма, удивительные предметы этнографии, живопись – всё это и многое другое ждёт гостей музея на нашей новой выставке», – отметили в музее.

На выставке представят костюмы из Смоленска, Великого Новгорода и Костромы, с острова Кижи и из Татарстана.