Греф видит потенциал минимум двукратного роста МСБ в ВВП

16:36, 26 мая 2023, ПАИ

О потенциале минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Опора России».

Греф отметил, что эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей во врема коронавируса позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. «Это отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства», - добавил Герман Греф.

По его словам, Сбер планирует в несколько раз нарастить инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты: сервисы по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисам, рекламе.

«Считаем индивидуальных предпринимателей одним из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе», - подчеркнул Герман Греф.