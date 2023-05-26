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Экономика

Греф видит потенциал минимум двукратного роста МСБ в ВВП

О потенциале минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Опора России».

Фото пресс-службы Сбера

Греф отметил, что эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей во врема коронавируса позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. «Это отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства», - добавил Герман Греф.

По его словам, Сбер планирует в несколько раз нарастить инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты: сервисы по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисам, рекламе.

«Считаем индивидуальных предпринимателей одним из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе», - подчеркнул Герман Греф.

 

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