Прокуратура области взяла под контроль факт обрушения потолка квартиры в Заплюсье

19:15, 30 мая 2023, ПАИ

Прокуратурой Плюсского района проводится проверка по факту обрушения потолка квартиры в многоквартирном доме № 3 на ул. Римского Корсакова в посёлке Заплюсье. Об этом сообщили в телеграм-канале «Прокуратура Псковской области».

Предварительно установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий, которые длительное время подвергались воздействию атмосферных осадков.

Устранение последствий обрушения взято под контроль в прокуратуре области.

По данному вопросу в прокуратуре Плюсского района состоялось оперативное совещание с участием главы Плюсского района.

По результатам проверки будет дана принципиальная правовая оценка бездействию должностных лиц. Отметим, что Следственный комитет уже начал проверку на данному факту обрушения перекрытия.