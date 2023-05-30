Прокуратура области взяла под контроль факт обрушения потолка квартиры в Заплюсье
Прокуратурой Плюсского района проводится проверка по факту обрушения потолка квартиры в многоквартирном доме № 3 на ул. Римского Корсакова в посёлке Заплюсье. Об этом сообщили в телеграм-канале «Прокуратура Псковской области».
Предварительно установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий, которые длительное время подвергались воздействию атмосферных осадков.
Устранение последствий обрушения взято под контроль в прокуратуре области.
По данному вопросу в прокуратуре Плюсского района состоялось оперативное совещание с участием главы Плюсского района.
По результатам проверки будет дана принципиальная правовая оценка бездействию должностных лиц. Отметим, что Следственный комитет уже начал проверку на данному факту обрушения перекрытия.
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