СК начал проверку по факту обрушения перекрытий в жилом дома в посёлке Заплюсье
Следственный комитет начал проверку относительно обрушившихся перекрытий в жилом доме в посёлке Заплюсье Плюсского района, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. Ранее сообщалось, что под обвалившимся потолком едва не была погребена пенсионерка, проживавшая в квартире.
Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня поручил сотрудникам территориального следственного отдела провести процессуальную проверку по сообщению средств массовой информации об обрушении потолка в многоквартирном доме в Плюсском районе.
По предварительным данным, обрушение потолочного перекрытия произошло 29 мая на втором этаже дома № 3 на улице Римского-Корсакова.
В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку по сообщению о возможном нарушении прав жильцов, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации.
Глава района Наталья Иванова после посещения места происшествия сообщила, что рабочие отремонтируют обрушившееся перекрытие.
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