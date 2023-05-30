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Общество

В Заплюсье рабочие отремонтируют обрушившееся перекрытие в жилом доме

Рабочие отремонтируют обрушившееся перекрытие в жилом доме в посёлке Заплюсье, сообщила ПАИ глава Плюсского района Наталья Иванова.

Она побывала на месте обрушения потолочного перекрытия в одном их двухэтажных домов в поселке Заплюсье.

Фото газеты "Плюсский край"

«Обрушение потолочной балки произошло в одной из комнат трёхкомнатной квартиры. Сегодня силами управляющей компании будут разобраны элементы обрушения. В настоящее время закупается стройматериал, работы по ремонту начнутся завтра. Пенсионерка отказалась от возможного переселения», - пояснила Иванова.

Ранее сообщалось, что утром 29 мая в посёлке Заплюсье в доме № 3 на улице Римского-Корсакова произошло обрушение потолочного перекрытия квартиры на втором этаже. 

Пенсионерка, которая жила на первом этаже, успела выйти из комнаты до того, как обвалился потолок. По словам хозяев квартиры, проживающих в этом доме с 1984 года, регулярно в течение многих лет случались протечки крыши при таянии снега. Деревянные конструкции отсыревали, подвергались гниению, в результате здание 1957 года постройки не выдержало.

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