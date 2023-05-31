Михаил Ведерников: Псковская область заняла пятое место среди регионов страны по динамике роста доходов

11:40, 31 мая 2023, ПАИ

Псковская область заняла пятое место среди регионов России по динамике роста доходов. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на встрече с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов. Видео с совещания губернатор опубликовал в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников напомнил, что прошлый год Псковская область закончила с исполнением доходов в размере свыше 61 миллиарда рублей консолидированного бюджета.

«Такого не было никогда. Если брать итоговые показатели исполнения доходной части бюджетов 2017–2022 годов, рост составил почти 100 % – 96,3 %. У нас с вами по стране пятый показатель по динамике роста доходов, то есть мы в пятёрке регионов, которые в эти пять лет развивались стремительнее всего. Это существенно расширило наши возможности», – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что единороссы областного Собрания встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым накануне отчёта. Также глава региона ответил на вопросы парламентской оппозиции.