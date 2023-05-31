Михаил Ведерников: Псковская область заняла пятое место среди регионов страны по динамике роста доходов
Псковская область заняла пятое место среди регионов России по динамике роста доходов. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на встрече с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов. Видео с совещания губернатор опубликовал в своём телеграм-канале.
Михаил Ведерников напомнил, что прошлый год Псковская область закончила с исполнением доходов в размере свыше 61 миллиарда рублей консолидированного бюджета.
«Такого не было никогда. Если брать итоговые показатели исполнения доходной части бюджетов 2017–2022 годов, рост составил почти 100 % – 96,3 %. У нас с вами по стране пятый показатель по динамике роста доходов, то есть мы в пятёрке регионов, которые в эти пять лет развивались стремительнее всего. Это существенно расширило наши возможности», – подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что единороссы областного Собрания встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым накануне отчёта. Также глава региона ответил на вопросы парламентской оппозиции.
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