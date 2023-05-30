Михаил Ведерников ответил на вопросы парламентской оппозиции

18:27, 30 мая 2023, ПАИ

Кадровую проблему в сфере здравоохранения, социальную поддержку граждан и развитие предпринимательства обсудили депутаты оппозиционных фракций на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерников. По традиции консультации прошли в преддверии отчёта главы региона о деятельности правительства, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поблагодарил губернатора за открытость к взаимодействию с депутатским корпусом. По признанию парламентария, свой вопрос к главе региона он сформулировал после общения с главными врачами нескольких районных больниц, где существует острая нехватка специалистов разных направлений, в том числе терапевтов.

Михаил Ведерников согласился, что правительство знает проблему и работает над ней. «Мы приняли целую программу поддержки медицинских работников. Программа модернизации первичного звена здравоохранения даёт возможность проводить ремонты, создавать медикам более комфортные условия для работы и, самое главное, насыщать медучреждения современным качественным оборудованием», — напомнил губернатор о мерах поддержки сферы здравоохранения, которые в перспективе должны изменить к лучшему ситуацию с укомплектованностью медучреждений кадрами.

Коммунист Пётр Алексеенко обратился к губернатору с предложением об установке в Пскове памятника детям войны. Михаил Ведерников назвал инициативу заслуживающей внимания, но требующей дополнительной проработки. «Надо вам встретиться с главой города, согласовать место, найти источники финансирования», — посоветовал губернатор.

Руководитель фракции партии «Новые люди» Андрей Маковский поблагодарил губернатора за эффективную работу, а исполнительные органы — за оперативную реакцию на обращения о решении проблем граждан. Вопрос депутата касался развития бизнеса: чего ждать предпринимателям в современных реалиях.

«Ждать ничего не нужно, нужно работать, развиваться и пользоваться всеми мерами поддержки, которые есть на федеральном и региональном уровнях. Мы слышим бизнес-сообщество и открыты», — ответил Михаил Ведерников. В качестве предложения губернатор посоветовал депутату из фракции партии «Новые люди» подготовить и передать список конкретных мер дополнительной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. «Важны проработанные актуальные предложения. Мы со своей стороны готовы достаточно гибко и оперативно реагировать, чтобы пакет мер поддержки был востребованным», — заверил глава региона.

В завершение губернатор призвал депутатов оппозиционных фракций объединить усилия для достижения главных целей. «Задачи, которые мы ставили себе с 2017 года, в подавляющем большинстве не просто выполнены, мы их перевыполнили. Есть, конечно, сложности, и я о них скажу в отчёте на сессии, но сегодня я призываю всех к сплочённой совместной работе. У нас одна общая задача — одержать победу и максимально быстро вернуться к нормальной жизни. Несмотря на все сложности, крайне важно сохранить тот темп, который мы набрали в регионе», — подытожил Михаил Ведерников.