Профильные вопросы сессии рассмотрел социальный комитет Псковского облсобрания

14:02, 31 мая 2023, ПАИ

Предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о предоставлении многодетным семьям участков под строительство в садоводствах и отчёт детского правозащитника стали ключевыми темами заседания комитета по труду и социальной политике, прошедшего накануне сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Исполняющая обязанности руководителя областного комитета по управлению государственным имуществом Фаина Гусакова пояснила, что предлагаемая инициатива о расширении перечня видов использования земельных участков для передачи в собственность многодетным семьям уже успешно реализуется в нескольких регионах страны. Помимо участков для индивидуального жилищного строительства многодетные граждане смогут выбрать приусадебные земельные участки и земли для ведения садоводства. Представитель исполнительного органа попросила депутатов поддержать законопроект, так как это позволит сократить количество многодетных семей, ожидающих реализации своих прав.

Вице-спикер Армен Мнацаканян поинтересовался, есть ли желающие взять под строительство жилого дома участки в садоводствах, на что получил утвердительный ответ, после чего уточнил, остаётся ли у многодетной семьи право выбора – ИЖС или садоводство. Представитель КУГИ подтвердила, что решение принимает только сама семья.

Депутат Анастасия Повторейко спросила, как долго многодетным приходится ждать реализации своих прав. На этот вопрос ответила председатель правительственного комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, признавшая долгое ожидание, особенно в Пскове. «На сегодняшний день очередь в Пскове составляет уже 1 824 человека, а по региону – более пяти тысяч», - озвучила актуальные цифры руководитель профильного комитета, отметив, что всецело поддерживает инициативу.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих спросил, достаточно ли участков в садоводствах и не появится ли вторая очередь ожидания. По словам Ольги Евстигнеевой, после принятия закона псковским многодетным семьям будет предоставлено около тысячи земельных участков на выбор.

Депутаты, представляющие различные политически фракции, единогласно поддержали законопроект.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рассказала депутатам о своей работе в минувшем году накануне предстоящего доклада на сессии. Детский правозащитник поблагодарила Собрание за принятые законы о поддержке семей с детьми и обратила внимание на ряд ключевых аспектов своей работы.

В прошлом году появилась новые категории, нуждающиеся в помощи, – прежде всего это семьи вынужденных переселенцев с детьми. Наталия Соколова рассказала о многочисленных приёмах граждан, профилактических встречах со школьниками, работе уполномоченного в социальных сетях, взаимодействии с детским общественным советом и деятельности общественных приёмных, созданных в каждом районе области.

По словам омбудсмена, большинство обращений было связано с семейными конфликтами. «Доля обращений по вопросам социального обеспечения существенно снизилась и близка к нулю», - доложила Наталия Соколова, связав этот факт с эффективной работой органов соцзащиты.

В завершение уполномоченный поделилась планами и перспективными направлениями в работе, выделив создание подростковых пространств и разработку региональной стратегии безопасности детей.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих затронул тему воспитания детей-сирот, поинтересовавшись, какой вид семейного устройства сейчас более всего распространён в регионе. Наталия Соколова сообщила, что, как правило, приёмные родители берут детей под опеку, факты усыновления случаются реже. «Действительно, усыновляют меньше детей, но у нас в области хорошая тенденция и к усыновлению, и к устройству в приёмные семьи. Сейчас порядка двух тысяч детей находятся на попечении приёмных родителей», – дополнила ответ правозащитника Ольга Евстигнеева.

Заместитель председателя комитета по труду и соцполитике, директор великолукской школы Елена Даньшова поблагодарила регионального уполномоченного по правам ребёнка за эффективную работу, отметив, что правозащитник сумела наладить контакт и с педагогическим сообществом, и с детьми. Мнение коллеги разделили все члены комитета.