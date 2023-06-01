Михаил Ведерников поблагодарил депутатов и жителей региона за помощь участникам СВО

12:34, 01 июня 2023, ПАИ

О мерах поддержки участников СВО и их семей рассказал губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Важно, что в работу по поддержке участников СВО включились все активные жители нашей области. Это волонтёры, общественники, добровольцы, просто неравнодушные люди, которые по мере сил и возможностей помогают нашим защитникам», - сказал глава региона.

Он также выразил отдельные слова благодарности муниципальным командам, которые, по словам губернатора, всегда находятся на связи с семьями участников СВО, помогают по всем вопросам и делают всё для сохранения памяти героев спецоперации.

Помимо этого, Михаил Ведерников отметил тех депутатов, глав районов и городов, которые выезжали в центры подготовки мобилизованных, были в зоне боевых действий и «на месте разбирались со всеми просьбами и обращениями наших бойцов».

«Спасибо и вам, депутатам областного Собрания, за помощь в выстраивании комплексной системы поддержки всех, кто принимал и принимает участие в СВО. Наши воины знают, что у них надёжный тыл, неравнодушная власть и отзывчивые земляки, на которых всегда можно рассчитывать. В текущих условиях это чрезвычайно важно», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что более 700 млн рублей направила Псковская область участникам СВО и беженцам. Также филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Псковской области.