О балете поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой Юлия Филиппова стала гостьей программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).
Главное из эфира:
- уникальное балетное шоу по циклу произведений Петра Чайковского представит псковская студия классического танца «Щелкунчик». Авторское шоу планируют показать зрителям уже этой осенью;
- у коллектива грандиозные планы к празднованию 50-летия со дня основания;
- псковская студия классического танца «Щелкунчик» старается принимать девочек с пяти лет;
- в псковскую студию классического танца «Щелкунчик» принимают всех детей без отбора. В связи с этим в коллективе есть своя образовательная программа, которая отличается от программы в балетных училищах;
- в первую очередь в балете смотрят не на физические данные, а на внешность, чтобы не торчали ушки, чтобы был аристократический овал лица. Потом идут физиологические данные — выворотность, гибкость, танцевальность;
- балетмейстеры смотрят на строение стопы своих подопечных. По возможности для балерины необходима широкая щиколотка, чтобы проще было стоять на пуантах. Помимо этого, сама стопа должна быть квадратной формы, а пальцы на ногах должны быть одной длины;
- на пуанты балерины встают к 11 годам. Если начать заниматься на них раньше, то это может навредить ребёнку;
- в профессиональных балетных училищах есть медицинское сопровождение, которое позволяет отслеживать здоровье ребёнка и фиксировать проблемы при каких-либо травмах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 июня 2023
Новые вызовы в сфере защиты прав и интересов детей обсудили Михаил Ведерников и Наталия Соколова
01 июня 2023
Итоги десятилетней истории: за 10 лет выявлено 106 победителей акции «Губернаторский дневник»