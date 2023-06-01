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О балете поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Руководитель студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой Юлия Филиппова стала гостьей программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

Юлия Филиппова

Главное из эфира:

  • уникальное балетное шоу по циклу произведений Петра Чайковского представит псковская студия классического танца «Щелкунчик». Авторское шоу планируют показать зрителям уже этой осенью;
  • у коллектива грандиозные планы к празднованию 50-летия со дня основания;
  • псковская студия классического танца «Щелкунчик» старается принимать девочек с пяти лет;
  • в псковскую студию классического танца «Щелкунчик» принимают всех детей без отбора. В связи с этим в коллективе есть своя образовательная программа, которая отличается от программы в балетных училищах;
  • в первую очередь в балете смотрят не на физические данные, а на внешность, чтобы не торчали ушки, чтобы был аристократический овал лица. Потом идут физиологические данные — выворотность, гибкость, танцевальность;
  • балетмейстеры смотрят на строение стопы своих подопечных. По возможности для балерины необходима широкая щиколотка, чтобы проще было стоять на пуантах. Помимо этого, сама стопа должна быть квадратной формы, а пальцы на ногах должны быть одной длины;
  • на пуанты балерины встают к 11 годам. Если начать заниматься на них раньше, то это может навредить ребёнку;
  • в профессиональных балетных училищах есть медицинское сопровождение, которое позволяет отслеживать здоровье ребёнка и фиксировать проблемы при каких-либо травмах.

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