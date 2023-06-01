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Общество

В каком возрасте отдать ребёнка в балет, рассказала эксперт

С какого возраста стоит отдавать ребёнка в балет, рассказала руководитель псковской студии классического танца «Щелкунчик» Юлия Филиппова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Мы стараемся принимать девочек с пяти лет, но сейчас родители стараются отдавать ребёнка ещё раньше. Хотя это не имеет никакого значения, поскольку ребёнок должен быть как эмоционально, так и физически усидчивым при работе со станком», – рассказала Юлия Филиппова.

Также она отметила, что на пуанты балерины встают к 11 годам. Если начать заниматься на них раньше, то это может навредить ребёнку.

«Детский организм должен быть готов к таким серьёзным физическим нагрузкам. Поэтому на пуанты встают не раньше 11 лет. Помимо этого, в профессиональных балетных училищах есть медицинское сопровождение, которое позволяет отслеживать здоровье ребёнка и зафиксировать проблемы при каких-либо травмах», – добавила гостья студии.

Отметим, что в псковскую студию классического танца «Щелкунчик» принимают всех детей без отбора. В связи с этим в коллективе есть своя образовательная программа, которая отличается от программы в балетных училищах.

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