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Культура

Псковский хореограф рассказала, какие качества должны быть у балерины

Какими качествами должен обладать ребёнок для занятий балетом, рассказала руководитель студии классического танца «Щелкунчик» Юлия Филиппова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В первую очередь в балете смотрят не на физические данные, а на внешность, чтобы не торчали ушки, чтобы был аристократический овал лица. Потом идут физиологические данные — выворотность, гибкость, танцевальность», — рассказала гостья студии.

Помимо этого, балетмейстеры смотрят на строение стопы своих подопечных. По возможности для балерины необходима широкая щиколотка, чтобы проще было стоять на пуантах. Помимо этого, сама стопа должна быть квадратной формы, а пальцы на ногах должны быть одной длины. «Так больше площадь соприкосновения, и с такими стопами проще стоять на пуантах», — добавила Юлия Филиппова.

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