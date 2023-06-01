Балет по циклу произведений Петра Чайковского представит псковская студия танца «Щелкунчик»

18:01, 01 июня 2023, ПАИ

Уникальное балетное шоу по циклу произведений Петра Чайковского представит псковская студия классического танца «Щелкунчик», рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) руководитель студии Юлия Филиппова.

По её словам, авторское шоу планируют показать зрителям уже этой осенью.

«Сейчас мы продолжаем работу над музыкальным балетом по циклу произведений Петра Чайковского «Времена года», — рассказала гостья студии.

Как отметила руководитель, у коллектива грандиозные планы к празднованию 50-летия со дня основания. «Есть у нас грандиозные планы на это счёт, пока, честно боюсь озвучить, потому что замахнуться решили чуть ли не на Уильяма Шекспира, но это так, образно говоря», – сказала Юлия Филиппова.