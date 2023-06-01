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Балет по циклу произведений Петра Чайковского представит псковская студия танца «Щелкунчик»

Уникальное балетное шоу по циклу произведений Петра Чайковского представит псковская студия классического танца «Щелкунчик», рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) руководитель студии Юлия Филиппова.

Фото: ПАИ

По её словам, авторское шоу планируют показать зрителям уже этой осенью.

«Сейчас мы продолжаем работу над музыкальным балетом по циклу произведений Петра Чайковского «Времена года», — рассказала гостья студии.

Фото: Сергей Ефименко

Как отметила руководитель, у коллектива грандиозные планы к празднованию 50-летия со дня основания. «Есть у нас грандиозные планы на это счёт, пока, честно боюсь озвучить, потому что замахнуться решили чуть ли не на Уильяма Шекспира, но это так, образно говоря», – сказала Юлия Филиппова.

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