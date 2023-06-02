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Общество

Уроки патриотизма для школьников проводит Общественная палата Псковской области

Группа гражданско-патриотического воспитания создана при Общественной палате Псковской области. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщила руководитель палаты Наталья Горбачёва.

«Наше движение, которое выбрала Общественная палата в плане работы и не только, в плане активной деятельности, – это гражданско-патриотическое воспитание. И у нас создана рабочая группа. <…> Мы считаем, что работа у нас получается, и распространяется она, в основном, как раз на молодёжь», – сказала Наталья Горбачёва.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

По её словам, также работа группы направлена и на взаимодействие со школьниками. «Учителя истории – это хорошо, «Уроки о важном» – это хорошо, но когда обращаются непосредственно военнослужащие, люди в погонах, причём серьёзные, ветераны – это производит несколько другое впечатление», – подчеркнула руководитель Общественной палаты.

Она рассказала, что комитет по образованию выделил эфирное время для проведения уроков мужества в онлайн-формате для всей области. «Мы только начали эту работу, некоторые могут сказать, что связь не очень хорошая, не всё получилось, но, пользуясь сегодняшней площадкой, я заверяю, что мы делаем выводы. Мы будем дальше это делать, потому что это основа основ нашего гражданского общества», – заверила гость медиацентра.

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