Алеся Михачева: Важно, чтобы военнослужащие чувствовали поддержку

15:53, 02 июня 2023, ПАИ

Поддержка военнослужащих и их семей – сейчас это самая важная задача. Это обеспечение безопасности, свободы и благосостояния России, заявила руководитель регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, депутат Псковской городской Думы, председатель регионального общественного совета проекта «Женское движение Единой России» Алеся Михачева. Об этом она сказала, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе областного правительства в 2022 году, пишет «Псковская правда».

«Важно, чтобы военнослужащие чувствовали поддержку со стороны общества и знали, что их труд и жертвы не останутся незамеченными, а также чтобы их семьи имели возможность жить в достойных условиях», – отметила Алеся Михачева.

Она подчеркнула то, что губернатор в своём отчёте рассказал о мерах помощи для участников СВО и их семей. Так, оперативно был создан Центр поддержки семей мобилизованных, создана комплексная система поддержки. Напомним, по словам Михаила Ведерникова, более 700 млн рублей Псковская область направила участникам СВО и беженцам.

Ранее сообщалось, что глава региона поблагодарил депутатов и жителей региона за помощь участникам СВО.