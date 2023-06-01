Более 700 млн рублей направила Псковская область участникам СВО и беженцам

12:24, 01 июня 2023, ПАИ

Более 700 миллионов бюджетных и внебюджетных средств направили на поддержку участников СВО и их семей, на помощь подшефному району, беженцам, на реализацию мер адресной помощи в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Оперативно был создан центр поддержки семей мобилизованных», - подчеркнул глава региона. По его словам, в каждом районе работают уполномоченные, которые имеют статус общественных помощников губернатора.

«Мы создали комплексную систему поддержки, которая включает в себя множество инструментов и институтов. К слову, наши наработки даже изучали соседние регионы. В этом году вся эта структура интегрировалась в фонд «Защитники Отечества», - заверил Михаил Ведерников.

Он отметил, что благодаря опыту, полученному при организации работы центра поддержки мобилизованных, Псковская область стала одним из первых регионов, которые запустили работу филиала фонда.

«Что останется в ручном режиме – это поддержка передовой. Лично нахожусь на прямой связи с командирами наших соединений. По их данным оперативно отрабатываем заявки, формируем и отправляем все необходимое», – сказал Михаил Ведерников.

Помимо этого, глава региона подчеркнул, что активно участникам СВО помогают жители области, малый и средний бизнес, предприятия.

Глава региона подчеркнул, что 700 млн – это «огромная сумма для нашего региона, которая не взялась из воздуха». «Конечно, нам пришлось скорректировать некоторые планы, отложить начало реализации части проектов. Но мы всё сделали максимально взвешенно и аккуратно. Наши стратегические планы были реализованы без изменений», - подытожил Михаил Ведерников.