Замначальника Управления Президента РФ: Креативные индустрии должны стать драйвером для экономики Псковской области

16:30, 04 июня 2023, ПАИ

Креативные индустрии должны стать драйвером роста для экономики Псковской области, заявил по видео-конференц-связи заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Для Псковской области креативные индустрии могут и должны являться драйвером экономического роста, инструментом, который позволяет сохранить молодёжь на месте. Появится интересная креативная работа, появятся рабочие места и возможности для самореализации, и это в свою очередь позволит сохранить молодёжь в городах, позволит молодым людям реализовываться», – отметил Александр Журавский.

По его словам, креативная экономика – экономика «не только мегаполисов, но и малых, совсем небольших городов страны, поэтому роль её весьма значима».

«Это большое количество маленьких сервисов, связанных, например, с IT, кинопроизводством, гастрономией. Это большая индустрия, которая способна предоставить большое количество рабочих мест. Для регионов креативная специализация играет серьёзную роль драйвера экономического роста. В 2021 году вклад российской креативной индустрии в ВВП составил почти 5 % – это 6,5 трлн рублей. И этот вклад динамично растёт», – констатировал Александр Журавский.

Напомним, во исполнение поручения президента России от 16 января 2020 года № Пр-59 о выработке комплексного подхода к созданию привлекательных условий для переезда и закрепления населения в сельской местности и его апробации в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников принял решение о реализации на территории Псковской области ведомственного регионального проекта «Комплексное развитие опорных населённых пунктов и прилегающих территорий».

Псковская область – один из передовых регионов России, который включился в работу над развитием креативной экономики.

В 2022 году команда федеральных экспертов совместно с АНО «Креативная экономика» исследовала территории и разработала концепцию их развития «Псковский креативный путь». Для каждой из семи территорий был сформирован свой особенный сценарий развития.

1 июля 2022 года на итоговой презентации федеральные эксперты и молодые архитекторы представили результаты проведённого исследования: определены ключевые показатели и составляющие креативной среды населённых пунктов и предложены рекомендации по развитию их креативной идентичности. В рамках исследования было предложено определить и зафиксировать конкретные креативные продукты или услуги, которые станут точкой роста креативных индустрий и притяжения новых талантов для населённого пункта.

7 июля 2022 года губернатор региона Михаил Ведерников презентовал проект комплексного развития опорных населённых пунктов Псковской области на форуме «Российская креативная неделя», который проходил в Москве.

Исследование креативного потенциала являлось первым этапом работы по изучению среды. Выработанные решения были переданы команде архитекторов, градостроителей, урбанистов и дизайнеров для дальнейшей работы над проектом пространственного развития исследуемых территорий.

Изучение региональных практик на примере семи пилотных территорий показало, что необходимо создавать условия для развития и коммерциализации творческого потенциала населения через обучение креативным навыкам представителей государственной и муниципальной власти региона, представителей общественных организаций и бизнеса, а также создание условий для расширения присутствия локальных продуктов на федеральном уровне.

Отметим, что эффектами развития креативных индустрий на макроуровне являются повышение ВРП, повышение экспортного потенциала, создание инновационной среды и привлечение талантов в регион, развитие внутреннего и внешнего туризма, формирование новых ценностей и социальных моделей, обеспечение социально-экономической устойчивости городов региона.

Добавим, что поддержка креативных направлений бизнеса осуществляется через обучающие мероприятия и форумы «Другое дело», «Неделя креативной экономики», «Другой наставник» и «Образ дела».